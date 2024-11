Otro viaje internacional de concejales: corporados de Santa Fe de Antioquia fueron a Cancún

11 concejales de Santa Fe de Antioquia viajaron a una capacitación en Cancún

Hay controversia por el viaje de 11 concejales de Santa Fe de Antioquia a una capacitación en un resort en Cancún. Este suceso se suma a la polémica que despertó el viaje a Dubái y Turquía de los corporados de Sabaneta el mes pasado.

La capacitación de los concejales fue en Cancún para tratar temas sobre el plan de desarrollo del municipio.

Al viaje fueron 11 de los 13 corporados. Hablamos con uno de los concejales de Santa Fe Antioquia que no fue a la polémica capacitación en Cancún.

“Yo no fui a la ciudad de Cancún, yo soy concejal porque quedé de segundo en la elección a la Alcaldía Popular de Santa Fe de Antioquia, elegí ser concejal porque tengo un compromiso, una lealtad con más de tres mil personas que dieron su voto y por eso tomé la decisión de no ir”, afirmó Felipe Leal, el único concejal que decidió no asistir.

El concejal afirma que la comunidad cuestiona esta capacitación pero él desde su posición de corporado respeta las decisiones de sus compañeros.

El concejal Leal expresó que “es un tema que la comunidad misma indica, el desagravio que tiene hoy en día que concejales se fueron a pasear, cuando hay una realidad fiscal del municipio no correcta como lo manifiesta el alcalde actual, donde él también fue a esa ciudad con los concejales, con permiso no sé quién se habrá ido, allá estuvo con ellos, es un tema que yo respeto mucho a mis compañeros que fueron a esta capacitación, pero yo sí tomé la decisión de no ir”.

La capacitación tenía otros temas como la responsabilidad de los concejales como servidores públicos, la gestión de los proyectos y la financiación para el plan de desarrollo del municipio en cooperación internacional.

