Víctimas del conflicto en el Oriente Antioqueño recibieron reparación económica y apoyo institucional

En un acto lleno de emoción, 97 víctimas del conflicto armado en el Oriente Antioqueño recibieron el pasado miércoles en La Ceja sus cartas de indemnización administrativa. La jornada, que representó una inversión de $1.105 millones, benefició a personas de La Ceja, El Retiro, La Unión y Abejorral. La entrega de indemnizaciones incluyó recursos para ayudar a reconstruir sus proyectos de vida tras los daños sufridos por hechos como desplazamiento forzado y violencia.

De forma adicional, 17 jóvenes víctimas recibieron su libreta militar, como una medida de reparación administrativa que facilita su acceso a derechos, evitando cargas legales innecesarias. La distribución de las indemnizaciones fue la siguiente: La Ceja con $458 millones para 43 personas, Abejorral con $266 millones para 19, La Unión con $291 millones para 27 y El Retiro con $89 millones para 8 personas.

«Yo fui desplazada con mi familia cuando tenía solo 11 años. Hoy, después de tantos años de lucha, esta carta me recuerda que no estamos olvidados. No es solo el dinero: es el reconocimiento», manifestó Marta Elena Giraldo, víctima residente en el municipio de Abejorral.