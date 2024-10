Victoria histórica: El golfista antioqueño Nicolás Echavarría, se coronó campeón del Zozo Championship en Japón

El deportista paisa Nicolás Echavarría, se consagró como campeón de Zozo Championship en Japón, una de las competencias destacadas del PGA Tour, circuitos del golf profesional masculino en el mundo. Con esta victoria histórica, el deportista suma su segundo título en el PGA Tour.

El nacido en Medellín se impuso con 260 goles (-20), y superó a uno de los mejores del mundo, el estadounidense Justin Thomas, y a Max Greyserman. En 2023, se consagró en el Abierto de Puerto Rico. A su vez, este logro lo convierte en uno de los dos colombianos en obtener varias victorias en el circuito.

Con este triunfo, Echavarría obtuvo un premio de 1,53 millones de dólares y la clasificación para jugar dos majors en 2025 (Masters, PGA Championship) también obtuvo un cupo en The Players Champions y en el Sentry Tournament of Champions.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

El colombiano expresó que

“Fue una gran semana, se siente súper bien ganar y más ganar por segunda vez en el PGA Tour. Creo que no hubiera podido hacerlo si no hubiera ganado en Puerto Rico, eso me permitió saber cómo manejarme hoy (domingo) en un muy lindo y divertido duelo que tuve con Justin y con Max”