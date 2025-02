Video| Juan Sebastián Molano sufrió una fuerte caída en la primera etapa del UAE Tour

Este lunes 17 de febrero, el ciclista colombiano, Juan Sebastián Molano, vivió una jornada desafortunada, pues en la primera etapa del UAE Tour 2025, a menos de 9 kilómetros de la meta, el pedalista perdió el control de su bicicleta y sufrió una aparatosa caída. Ya hay primer parte médico.

Molano, de 30 años, hace parte del grupo de seis colombianos que iniciaron la séptima edición de la competencia que se lleva a cabo en los Emiratos Árabes Unidos. La caída ocurrió mientras el ciclista tomaba agua y en un aparente descuido, perdió el control de la bicicleta y se salió de la vía, cayendo a un costado de la carretera.

Horas después de terminada la etapa y luego de una revisión médica, el UAE Team Emiratos dió a conocer un reporte sobre la situación de Juan Sebastian Molano.

“Sebastián Molano finaliza la etapa inaugural del UAE Tour escapando con laceraciones superficiales y contusiones en espalda, brazo y tobillo. Se dirige al hospital, donde le harán radiografías para determinar si tiene más lesiones. Próximamente habrá más novedades”

Sebastián Molano finishes the @uae_tour opening stage escaping with superficial lacerations and bruises over his back, arm and ankle.

He is en route to hospital where he will undergo x-rays to determine if there are any further injuries. Further update to come.

