Video| La cuarta erupción del volcán Kilauea, en Hawái pudo ser captada y deja impresionantes imágenes

Durante la mañana del 15 de enero, el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, entró en su cuarto episodio eruptivo, arrojando fuentes de lava de hasta 100 metros de altura.

El volcán Kilaue inició su actividad el pasado 23 de diciembre, cuando comenzaron a emerger fuentes de lava de hasta 60 metros. El Observatorio Volcánico de Hawái confirmó que la erupción ha formado un nuevo lago de lava en la caldera del volcán.

El fenómeno se puede ver desde varios puntos del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, lo cual atrae a numerosos visitantes que han acudido a ver el rojo anaranjado iluminado.

Por su parte, las autoridades del parque habilitaron áreas seguras donde se puede observar la erupción sin peligro alguno.

#Kilauea‘s episode 4 continues with lava fountaining from 2 vents (north & south). All eruptive activity confined within Kaluapele (summit caldera). No unusual activity noted along East or Southwest Rift Zones. Updates, photos & videos on #HVO webpage: https://t.co/eKPBlHPqhx pic.twitter.com/F3KblFPyXf

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) January 17, 2025