Video| ¡Qué susto! Mujer dispara al aire desde un balcón en Bogotá: al parecer estaba borracha

La mujer ya fue plenamente identificada por las autoridades

En las últimas horas, en redes sociales se ha difundido un video en el que se observa a una mujer, en aparente estado de embriaguez, disparando al aire desde un balcón de un apartamento. De acuerdo con la denuncia, este hecho ocurrió el fin de semana en la localidad de Suba.

Los hechos ocurrieron alrededores de las 3:00 p.m. en un edificio ubicado entre los barrios Mazurén y Colina, en un conjunto residencial de la localidad de Suba, norte de Bogotá.

En uno de los videos difundidos en redes sociales, se ve a una mujer con camisa blanca y un pantalón negro, la cual sostiene un arma con la mano derecha, lanza una grosería, alza el brazo y realiza varios disparos apuntando al cielo. Posteriormente, uno de los hombres que la acompaña le quita el arma y la lleva al interior del apartamento, mientras la mujer baila y se ríe.

En un segundo video, la mujer aparece nuevamente en el balcón, pero esta vez ´discutiendo´con alguien que le habría hecho el reclamo por lo que estaba haciendo y les comienza a decir “Me veo divina, así con estilo, es una 9 MM, si no la conocen, vengan y se las presento. El día que se les muera alguien vienen y les presto un arma y la disparan. La policía no puede hacer ni v*** se la m*** H**», dice la mujer.

Los vecinos del sector, hicieron la respectiva denuncia, pero según las autoridades, al llegar a la vivienda, no los dejaron entrar, pues las personas que estaban en el apartamento indicaron que solo estaban usando pólvora.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

#Bogotá | Indignación ha causado el video de una mujer disparando al aire dentro de un conjunto residencial en la localidad de Suba. Hasta el momento, la Policía no se ha pronunciado sobre el caso. pic.twitter.com/690b1ivNo8 — RCN Radio (@rcnradio) July 14, 2025

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó el comportamiento de esta mujer e indicó que le solicitó a la Fiscalía y a la Policía investigar los hechos.

Rechazo de manera contundente cualquier expresión de violencia. Desde ayer le solicité a la Fiscalía y a la Policía investigar los hechos, y espero que lo hagan con celeridad. El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a… https://t.co/RnPAdnv2RS — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 14, 2025

Asimismo indicó que la mujer ya fue plenamente identificada e indicó que se adelantan investigaciones para determinar el tipo de arma utilizada y si hubo alguna infracción al régimen de armas vigente en el país.

Le puede interesar: