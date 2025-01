Video| Sebastien Loeb sufre accidente y se queda sin chances en el Rally Dakar 2025

El piloto francés y leyenda del campeonato de Rallyes Sebastien Loeb, sufrió un vuelco al comienzo de la tercera etapa del Rally Dakar 2025, pues perdió opciones de continuar tras perder una hora por el accidente que tuvo en medio del desierto en el kilómetro 12.

Sebastien Loeb terminó el recorrido con un tiempo de 4h20:12, con un retraso de más de una hora respecto al ganador de la etapa, Saood Variawa.

😱 Here is how @SebastienLoeb and @FabianLurquin crashed earlier on Stage 3. Fortunately they managed to get back on track. 🚘

🎥 @KSAF_SAMF

#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/xu7uePOpjR

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2025