Videos| Así fue el deslumbrante show de medio tiempo del rapero Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025

El rapero Kendrick Lamar deslumbró en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025, con una puesta escena impactante. El cantante se adueñó del espectáculo desde el primer momento y puso a vibrar a los fanáticos en el estadio Nueva Orleans, donde se enfrentan los Kansas City Chiefs y Filadelfia Eagles por la final de la NFL.

La presentación comenzó con una introducción a cargo de Samuel L. Jackson, quien apareció vestido como el Tío Sam para luego dar paso al rapero. El cantante apareció en escena encima de un vehículo y con una decena de bailarines que salían desde dentro del auto.

Los artistas vestían monos en colores blancos, rojo y azul, quienes formaban la bandera de Estados Unidos mientras sonaba la canción Humble.

También contó con la participación de Serena Williams, representando a Compton, California con un baile unipersonal, pues la tenista sorprendió con su aparición en el escenario por su soltura y causó furor entre los asistentes. El rapero cantó Humble, DNA, Luther, All the Stars, además interpretó Not Like Us, dedicada a su contrincante Drake.

Kendrick Lamar says «turn this TV off» before ending his Super Bowl halftime performance.

He should have told us that at the beginning of the performance. pic.twitter.com/E1blmW6ni7

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 10, 2025