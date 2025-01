Vídeos| ¡Conmovedor! Palestinos desplazados retornan al devastado norte de Gaza

El Ejército de Israel anunció este 27 de enero que los palestinos podrán regresar al norte de la Franja de Gaza. Las imágenes del regreso de miles de ciudadanos son impresionantes y le han dado la vuelta al mundo.

Fotos, videos y grabaciones con drones muestran a miles de personas avanzando a pie por la carretera. A un lado el Mar Mediterraneo, al otro, se ve un paisaje de edificios destruidos y tierras arrasadas. Las familias llevaban bolsas con sus pertenencias y cargaban en sus hombros a los niños.

A historic day: Over a million Palestinians return to northern Gaza after the destruction of their homes and the failure of Israel’s attempts at forced displacement. pic.twitter.com/iodNUeXq2J

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 27, 2025