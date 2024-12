Videos| Motín en cárcel de Mozambique deja 33 muertos y 1.500 presos fugados

Más de 30 muertos y 1.500 fugados en un motín en una cárcel de máxima seguridad a las afueras de la capital de Mozambique, Maputo. El hecho ocurrió en el marco de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a la candidatura oficialista pesé a denuncias de fraude.

El hecho ocurrió el miércoles 25 de diciembre, en el Establecimiento Penitenciario de la Provincia de Maputo en Matola. La agitación externa y el colapso de un muro de la prisión ayudó a la fuga masiva.

Over 6,000 prisoners have escaped from a maximum security prison in Maputo, Mozambique.

They reportedly overpowered the prison guards and seized their AK-47 rifles. pic.twitter.com/V4pQ2w9xMv

