Videos| Para cabalgatas y estacionar motos: así usan el carril del Metroplús en Manrique

Hay preocupación porque el carril del Metroplús de Manrique sigue siendo invadido por la comunidad

Pese a ser un carril marcado únicamente para la circulación del Metroplús, los conductores de estos alimentadores deben enfrentarse seguido a ciudadanos que imprudentemente lo invaden con motos, carros, y ahora, hasta con caballos.

No es la primera vez que la comunidad denuncia el mal uso que se le da a este carril, pues en varias ocasiones han sido difundidos videos donde se ve a motociclistas realizar piques, infligiendo no solo con la ley, sino también, poniendo sus vidas en peligro.

Sumado a los piques, desde hace un tiempo han dejado ver como conductores inconscientes parquean en este carril exclusivo motos y carros, y el Metroplús debe esperar o pedir permiso para poder transitar.

Pero no, eso no es todo, pues parece que en Manrique los habitantes no tienen límites y ahora, además del mal parqueo, este carril está siendo invadido por personas que muy ‘parchadas’ hacen cabalgatas y a su ritmo detienen el paso del Metroplús.

#Medellín/ Otra perla esta “damisela sin casco” dejó su motobarbie estacionada, en el carril de metroplus en Manrique. Bus espero 15 minutos, hasta que la niña apareciera. pic.twitter.com/LtuJG7LZeV — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 27, 2024

#Medellín/ En plena vía exclusiva de metroplus, Ahora hacen cabalgatas. pic.twitter.com/60M1vzs5sk — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 27, 2024

Sobre estos dos últimos casos mostrados en videos que se han compartido en redes sociales, de momento la Secretaría de Movilidad no se ha pronunciado. Sin embargo, como se mencionó no es un tema nuevo, por lo que de seguro ya se está realizando un seguimiento a estos infractores.

