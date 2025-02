Videos| Tormentas e inundaciones dejan al menos once muertos en Kentucky, Estados Unidos

El estado de Kentucky pasa por una de las peores crisis climáticas de los últimos años, pues el pasado fin de semana estuvo marcado por lluvias torrenciales que provocaron desoladoras inundaciones, lo cual dejó al menos once muertos y miles de personas sin acceso a servicios básicos.

Según medios locales, las intensas lluvias desbordaron ríos, destruyeron carreteras y sumergieron a comunidades enteras. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en algunas zonas de Kentucky y Tennessee se han registrado hasta 15 centímetros de lluvia.

Parts of West Virginia, Virginia, Kentucky, Arkansas, and Tennessee are experiencing severe flooding.

Asimismo, las autoridades advirtieron que las condiciones continuarán peligrosas debido a la llegada de una tormenta invernal. Además, las autoridades han emitido alertas por inundaciones en Kentucky, Tennessee, Virginia y Arkansas.

Terrifying video footage is emerging from Tennessee as rescue teams are now going door to door BY BOAT after a levee failed.

Rescues are still ongoing throughout Kentucky and Tennessee.

