Videos| ¡Tragedia en India! Avión con 242 personas a bordo se estrelló e incendió: no habría sobrevivientes

Un avión de la compañía Air India que se dirigía a Londres se estrelló este jueves 12 de junio poco después de despegar en el oeste de la India. A bordo viajaban 232 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

El Boeing 787-8 Dreamliner despegó de la ciudad de Ahmedabad a las 13:38 hora local con destino al aeropuerto de Gatwick. De los pasajeros, había 169 ciudadanos indios, 53 ciudadanos británicos, un ciudadano canadiense y siete portugueses. En total, iban 11 niños a bordo.

Según información preliminar, el avión dió una llamada de socorro al control de tráfico aéreo después de despegar, pero luego no respondió. Todo indica que el Boeing se estrelló fuera del perímetro del aeropuerto en una zona residencial de estudiantes del BJ Medical College.

De acuerdo con información preliminar, al menos cinco personas habrían muerto y otras 30 resultaron heridas en el edificio.

Se especula que las probabilidades de que algún pasajeros hubiera sobrevivo parecen ser pocas, pues en la zona se logra identificar gracias a los videos de redes sociales, columnas de humo y muchos escombros.

