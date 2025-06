En la noche del domingo 8 de junio, miles de personas salieron nuevamente a a protestar en Los Ángeles y San Francisco contra la nueva ola de redadas migratorias y el nuevo decreto que prohíbe el ingreso a ciudadanos de 12 países africanos y del Medio Oriente.

Las movilizaciones, organizadas mayormente por colectivos proinmigrantes y respaldadas por líderes locales, iniciaron pacíficas. Pero todo se salió de control cuando la policía de Los Ángeles declaró “asamblea ilegal”. La Fuerza Pública lanzó gas lacrimógenos, balas de goma y detuvieron a decenas de personas.

La orden del presidente Trump se ejecutó amparada en una controvertida disposición federal que pasó por alto al gobernador de California en un hecho sin precedentes en los últimos 60 años.

Cabe indicar que, las protestaron iniciaron el pasado viernes 6 de junio después de que al menos 44 personas fueran arrestadas por agentes federales de inmigración. Esto en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Se anticipa que otras ciudades, especialmente en la frontera o con altos niveles de migración, podrían tomar algunas medidas para rechazar la presencia militar sin solicitud del gobierno local.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Hey there. Thanks for all your messages – I’m a bit sore, but I’m okay. Important we keep on telling the stories that need to be told. Here’s our report on what unfolded in Los Angeles. pic.twitter.com/S8AvjQuFA7

— Lauren Tomasi (@LaurenTomasi) June 9, 2025