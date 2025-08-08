¡Viernes de Feria! Conozca la programación de la Feria de las Flores para hoy 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto, Medellín continúa la celebración de la Feria de las Flores «Medellín Te Quiere» con una amplia programación diseñada para el disfrute de propios, turistas y extranjeros en diferentes sectores de la ciudad.

Programación para este martes 8 de agosto Tablado musical en Santa Cruz con el Combo de las Estrellas, Chelo Ramírez, Pepe Guerrero y muchos más. Cancha La Frontera de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Tablado musical en Robledo con el Grupo Caneo, Luis Miguel Fuentes, los Hermanos Aicardi y Risa Loca. En la calle 72C #71 – 85. De 7:00 p. m. a 12:00 a. m.

Final Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Lokillo y JP, show de improvisación, Alex Martínez, Colombia Canta y Encanta. En la Plaza Gardel. De 6:00 p. m. a 1:00 a. m.

Caiga Pues Calle de los Artistas en el Parque Lleras. De 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Plaza de Flores Ciudad del Río de 4:00 p. m. a 12:00 p. m.

Plaza de Flores en el Aeroparque Juan Pablo II de 4:00 p. m. a 12:00 p. m.

De la oficina a las fincas silleteras – Corporación Parque Arví de 9:30 a. m. a 4:00 p. m.

De ruta por las fincas silleteras: inicio a las 10:00 a. m. último recorrido a las 4:30 p. m. Corporación Parque Arví

Exposición Convergencias: liderazgos que construyen en paz y memoria. (Plazoleta en Parque Arví)

Ciclada Silletera: pedaleando entre flores y tradiciones. (Corporación Parque Arví) 10:30 a. m. a 1:30 p. m. / 2:30 p. m. a 5:30 p. m.

Semana cultural silletera, en el parque central del corregimiento Santa Elena. A partir de las 11:00 a. m.

Si desea conocer todos los eventos y las actividades gratuitas que ofrece la ciudad durante la Feria de las Flores 2025, revise la programación oficial en la página de la Alcaldía de Medellín y planee su recorrido dando clic aquí.

