Vive por sus hijos: Leider Alexis, el hincha que heredó la grandeza del verde y lucha contra una bacteria

Leider Alexis Blandón, es un hombre de 38 años, reconocido hincha de Atlético Nacional y padre de dos hijos. Lucha por su vida debido a una bacteria que padece, quiere disfrutar muchos años más a sus dos hijos y permanecer al lado de su esposa. Esta es su historia.

A tan solo un día de cumplir sus 17 años, su vida tomó un giro inesperado, pues recibió accidentalmente un disparo que lo dejó discapacitado, sin la movilidad de sus piernas.

Pese a sus limitaciones físicas, nunca dejó de alentar y estar al lado de su amado equipo de fútbol, pues ha viajado nacional e internacionalmente a varios estadios a ver al ´verdolaga´, incluso, fue el creador de gramilla.

En 2015, conoce a quien convertiría en su esposa, un motor que impulsó a este hombre a ver la vida con otros ojos.

Leider es asesor call center, lo que hace que deba permanecer quieto, esto, le ocasionó una úlcera y con el tiempo apareció una bacteria hace cerca de un año.

Esta herida comenzó superficial, y Leider acudió a varios hospitales y recibió múltiples tratamientos que en su momento, solo fueron pañitos de agua tibia, ya que la bacteria avanzó rápidamente y sus diagnósticos eran cada vez más desalentadores.

Los médicos le diagnosticaron “osteomielitis crónica”, tres bacterias invadieron su cuerpo: Pseudomonas aeruginosa, corynebacterium y Staphylococcus aureus.

Las alternativas de Leider se fueron reduciendo y la única opción que le dieron los médicos era desarticular la cadera y amputar toda su pierna izquierda.

Leider le pregunta a su médica si había otra opción a lo que ella le responde

Leider busca un profesional que lo pueda ayudar, pues aunque sabe que su bacteria es crónica y no se puede curar, pide que la puedan tratar y poder llevar una mejor vida al lado de sus hijos.

«Lo que yo busco, es alguien que me dé una luz de esperanza. Que yo diga, ya no siguió avanzando, que por lo menos me ayuden a controlar estos dolores que son tan intensos. Cada dolor se va haciendo más intenso. Cada dolor me hace sentir más fuerte y con más fe pero en ocasiones me hace sentir que no tengo ganas de seguir, pero por mis hijos me aferro a esta vida«, puntualizó Leider.