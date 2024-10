¡Volvió el transporte favorito de los paisas! se restableció el servicio de la línea K del Metrocable

Desde las 4:30 a.m., de este 19 de julio los usuarios del Metrocable línea K volvieron a disfrutar de este servicio de transporte. Algunos mostraron expectativas respecto a los mecanismos de seguridad que ha acoplado el Metro tras el accidente registrado el pasado 26 de junio.



Algunos usuarios, en su mayoría, se muestran felices ante este restablecimiento del servicio, pues manifiestan que gastan más dinero utilizando otras rutas de transporte, y aunque no falta el que sienta «susto» agradecen que esté devuelta y confían en el trabajo de la empresa de transporte masivo.

Estos son algunos comentarios de usuarios del Metrocable línea K:

“Es maravilloso, porque es un servicio muy rápido y ágil, a todos nos sirve, evita mucha congestión. No me da miedo volver, los accidentes pasan en todas partes”.

“Este es un transporte muy bueno y muy barato, no me da miedo porque el día que uno se va a accidentar podrá ser en cualquier parte, un accidente no se puede prevenir, confío demasiado en el metro”.