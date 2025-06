“Voy a desaparecer por un tiempo”: la cantante Jessie J revela que ha sido diagnosticada con cáncer de mama

La artista británica Jessie J, reconocida por éxitos como Price Tag y Bang Bang dio a conocer una noticia que sorprende a sus seguidores. A través de sus redes sociales, la cantante reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La cantante comunicó que fue diagnosticada en etapa inicial y se someterá a una intervención a finales de este mes.

