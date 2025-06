¡Vuelve Guns N’ Roses a Medellín! Estos son los precios de la boletería

Guns N’ Roses hará vibrar Medellín en un concierto histórico este 11 de octubre

Y se confirma lo esperado por los amantes del rock: Guns N’ Roses regresa a Medellín.

El próximo 11 de octubre, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario de uno de los eventos musicales más esperados del año: la banda estadounidense Guns N’ Roses regresa a Colombia como parte de su gira “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

Se prevé que cerca de 40.000 personas asistan al concierto, con un significativo 30 % proveniente de otras ciudades y países, lo que convierte el evento en una oportunidad clave para el fortalecimiento del turismo.

Estos son los precios de la boletería

La preventa para ambos conciertos, tanto el de Bogotá como el de Medellín será el 10 de junio para los clientes del Banco Falabella a las 10:00 a.m. a través de Ticket Master y el 12 de junio será la venta general a partir de las 10:00 a.m.

