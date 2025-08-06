Willian Jusayu está en Medicina Legal de Medellín

En la sede regional Noroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicada en Medellín, permanece el cuerpo de un joven identificado como Willian Jusayu, de 24 años de edad, nacido el 7 de enero de 2001 en el municipio de Uribia, La Guajira.

El ingreso del cuerpo a la institución se registró el pasado 31 de julio de 2025. Desde entonces, no se ha reportado la presencia de familiares o personas cercanas que brinden información relacionada con el caso.

Medicina Legal hace un llamado a los familiares o conocidos de Willian Jusayu para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en la ciudad de Medellín. También pueden comunicarse a través de la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

El instituto recuerda la importancia de que los allegados acudan con prontitud para adelantar los trámites correspondientes.

