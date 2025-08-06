Close Menu
    Ahora
    ÚLTIMAS NOTICIAS
    sábado 9 de agosto, 2025
    ÚLTIMAS NOTICIAS
    Cuerpos en la morgue

    Willian Jusayu está en Medicina Legal de Medellín

    Willian Jusayu está en Medicina Legal de Medellín
    Foto: Medicina Legal

    En la sede regional Noroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicada en Medellín, permanece el cuerpo de un joven identificado como Willian Jusayu, de 24 años de edad, nacido el 7 de enero de 2001 en el municipio de Uribia, La Guajira.

    El ingreso del cuerpo a la institución se registró el pasado 31 de julio de 2025. Desde entonces, no se ha reportado la presencia de familiares o personas cercanas que brinden información relacionada con el caso.

    Medicina Legal hace un llamado a los familiares o conocidos de Willian Jusayu para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en la ciudad de Medellín. También pueden comunicarse a través de la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

    Lea más:  ¡Qué inseguridad! Medellín suma más de 700 hurtos a residencias en 2025

    El instituto recuerda la importancia de que los allegados acudan con prontitud para adelantar los trámites correspondientes.

    Le podría interesar:

    Google News Sigue las noticias de H13N en Google News
    WhatsApp Sigue nuestro canal de noticias en WhatsApp
    Envía tus noticias Envía tus noticias

    Entérese de más en Hora 13 Noticias.

    Noticias Relacionadas