¡Y gratis! Menores en Medellín podrán formarse en danza, teatro, artes plásticas y creación audiovisual

Este proyecto favorece que los participantes presenten sus procesos creativos a nivel local, nacional e internacional. 134 laboratorios de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín fueron abiertos, con estos, se espera que 2.700 niñas, niños, jóvenes y adolescentes retomen o inicien su proceso de formación gratuita en danza, teatro, artes plásticas y creación audiovisual.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, contó con emoción que “es una de las apuestas para promover la cultura como parte de los esquemas de cuidado de la ciudad. Estos espacios de formación en danza, teatro, artes plásticas y creación audiovisual son gratuitos y se convierten en entornos protectores. Este año invertiremos más de $14.000 millones y esperamos llegar a más de 9.000 participantes”.

Estos laboratorios se inauguraron el 24 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, con la puesta en escena “Mi Red en el Territorio”, un evento que reúne las cinco áreas de formación: música, danza, teatro, artes plásticas y creación audiovisual.

“Hago parte de la Red de Creación Audiovisual desde hace tres años. He aprendido del manejo de las cámaras, me gusta cómo enseñan los profesores y hacemos muchos trabajos en equipo en los que aprendemos a compartir. Quiero que todos los niños aprovechen estas clases, que no solo con gratuitas, sino que son espacios para aprender cosas muy interesantes”, expresó la estudiante María José Arcila.

De esta manera, reflejan la visión de sus territorios, se promueve el respeto por la diversidad y una ciudadanía más interesada por la cultura.

Formulario de Preinscripción

Las redes de formación (excepto la de música) tienen preinscripción permanente por medio del formulario Red de Prácticas Artísticas y Culturales. Alli podrá escoger entre 5 redes de prácticas como:

Artes Plásticas. Audiovisuales (video clip, documental, otros). Creación Escénica (teatro). Danza. Música.

Debe tener en cuenta que realizar el proceso de preinscripcion, no garantiza la matrícula a las prácticas. En los próximos días serán contactados quienes se postularon desde noviembre de 2023.