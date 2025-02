¿Y las autoridades? Víctima de intento de feminicidio en San Cristóbal denuncia que aún recibe amenazas de su agresor

Una mujer que fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja en noviembre de 2024 en el corregimiento de San Cristóbal, denuncia que su agresor se encuentra en libertad y continúa amenazandola.

Este lamentable hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre de 2024 dentro de un local comercial en el corregimiento de San Cristóbal, lugar donde trabaja la mujer identificada como Ana.,K.,Acevedo de tan 21 años.

En videos de cámara de seguridad, se muestra como el hombre entró al sitio y la atacó con un cuchillo 26 veces en varias partes de su cuerpo; espalda, cara, cabeza, espalda, manos, entre otras.

Un vecino que se percató de la escena intentó reaccionar y el agresor dejó de atacar e inmediatamente huyó del sitio en un vehículo.La mujer comentó que la raíz de los hechos fue porque ella decidió terminar con la relación por los constantes maltratos del hombre.

“La verdad todavía me estoy recuperando emocionalmente, porque imaginate que uno con quien compartió tantos años, aparece de un momento a otro y le haga esto. Aparte físicamente, todavía me siento muy débil y no me siento bien”, indicó Ana en entrevista con Caracol Radio.