¡Y no los aparenta! Hoy cumple 48 años el cantante urbano Daddy Yankee

El cantante Puertorriqueño es uno de los cantantes de Reggaetón más importantes del mundo

Hoy 3 de febrero, el cantante de música urbana, Daddy Yankee, cumple 48 años, en medio de un escándalo con su ex esposa, Mireddys González, por una disputa legal que ha involucrado a sus empresas, finanzas e incluso, l El Cartel Records y Los Cangris.

En medio de esta disputa, el artista ha lanzado una canción que al parecer, está dedicada a su ex esposa, con quien estuvo casado por varias décadas. Algunos de sus fanáticos especulan que la letra de la canción significa el momento por el que está atravesando el cantante: «Cuando me enfrenté a lo que temía, me di cuenta que no era tan débil como creía», dice uno de los versos. Aún no se ha confirmado si la canción está dedicada a su ex esposa.

Esta crisis inició cuando el cantante identificó varias transferencias de dinero que no fueron autorizadas por parte de Mireddys González, por eso, se ha hecho viral la disputa legal en los tribunales de Puerto Rico.

