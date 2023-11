“Ya están identificadas algunas entidades a las cuales se les aplicará técnicas de auditoría forense”; dijo Federico Gutiérrez

El mandatario expuso las entidades que recibirán una auditoría forense

El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en la tarde de este 22 de noviembre de 2023, que avanza el proceso de empalme con la administración saliente.

No obstante, el mandatario dijo que existe o un desconocimiento o una mala intención por parte de algunos directivos encargados de entregar la información, pues añadió que muchos han renunciado en el proceso y otros llevan pocos meses en los cargos.

Algunas de las entidades que tendrán una auditoría forense en Medellín son: EDU, Metroparques, Telemedellín, ejecución Presupuesto Participativo, Ruta N, Secretaría de Educación, Secretaría de Comunicaciones, Área Metropolitana; así lo expresó Federico Gutiérrez.

“De forma preliminar puedo contarle a la ciudadanía de Medellín que el empalme avanza de acuerdo a los cronogramas establecidos. Existe, o mucho desconocimiento o mala intención, de parte de algunos directivos encargados de entregar la información. Muchos de ellos llevan pocos meses al frente de las dependencias. Otros han renunciado en medio del proceso. Ya están identificadas algunas entidades a las cuales se les aplicará técnicas de auditoría forense, específicamente en temas de ejecución de recursos y en asuntos de contratación. Entre ellas están la EDU, Metroparques, Telemedellín, ejecución Presupuesto Participativo, Ruta N, Secretaría de Educación, Secretaría de Comunicaciones, Área Metropolitana y otras que aún no han comenzado con el empalme. El deterioro de la ciudad no es solo físico, duele y da tristeza evidenciar cómo han destruido las instituciones. Todo lo recuperaremos y llevaremos a Medellín a un siguiente nivel, de la mano de todos”; añadió Gutiérrez.

