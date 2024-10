¡Ya hay recompensa por la masacre en Yondó! Hasta 500 millones para quien de información del múltiple crimen

El homicidio múltiple habría sido perpetrado por un grupo armado de la zona en contra de integrantes de una acción comunal

Luego de la confirmación del homicidio múltiple de cuatro personas en la vereda La Rompida, municipio de Yondó, límites con el departamento de Bolívar, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad extraordinario que permitió establecer una millonaria recompensa para esclarecer los hechos que cobraron la vida de estos cuatro civiles.

“Queremos ofrecer una recompensa de hasta $500 millones de pesos para determinar los perpetradores de esta masacre que infortunadamente tomó lugar en las horas de ayer (30 septiembre) en la noche. Al parecer, podría estarse hablando de nuevo de un desenlace de víctimas inocentes de por medio”, informó el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón desde el lugar del crimen.

Según el Gobernador, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Bloque Magdalena Medio del Frente 24 de las Disidencias de las Farc, quienes a modo de represalia y sin mediar palabra alguna, habrían masacrado a estas personas, incluso, aún dentro del carro en el que se movilizaban.

“Al menos cuatro de ellos eran reconocidos integrantes de la organización comunal del municipio de Cantagallo (departamento de Bolívar) que fueron constreñidos y obligados a transportar, no se sabe con precisión si un herido a un cadáver, de el Clan del Golfo”, precisó el Gobernador.

El mandatario de los antioqueños fue enfático en su mensaje al Gobierno Nacional para que levante el cese al fuego con estas estructuras ilegales, que según él, continúan masacrando a personas y delinquiendo en los territorios, sembrando el temor no solo en los antioqueños, sino en los habitantes de todo el país.

Se espera que con la recompensa algunos informantes ayuden con datos sobre la masacre para lograr dar con el paradero de los responsables y así, identificar a los cabecillas no solo de las Disidencias de las Farc sino de los demás grupos ilegales.

