¡Ya lo presentía! La influencer mexicana Valeria Márquez fue asesinada mientras hacía un en vivo

Valeria Márquez se encontraba realizando una transmisión en vivo en TikToK desde su salón de belleza

Un lamentable hecho conmocionó las redes sociales. La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años fue asesinada mientras hacía una transmisión en vivo mientras se encontraba en su salón de belleza “Blossom The Beauty”, ubicado en Zapopan, Jalisco.

La mujer contaba con más de 113.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales, en los cuales compartía contenido relacionado con belleza y estilo de vida.

Minutos antes de los hechos y durante la transmisión, Valeria expresaba inquietud y se mostraba extrañada sobre una entrega sospechosa que estaba por recibir, pues una amiga se encontraba en el salón de belleza con ella, le indicó que había ido alguien a buscarla y que volvería más tarde.

“A lo mejor me iban a matar, era un regalo costoso. Yo creo que ya me voy a ir. Era un repartidor o no repartidor”.

En su último en vivo, se le veía en primer plano, con el celular en modo selfie y hablando con sus fans, en un momento la joven silencio el en vivo y segundos después se vió como recibió dos impactos de arma de fuego. Luego de esto, la amiga que se encontraba con ella en el salón de belleza, tomó el teléfono y terminó el live.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del presunto responsable pero se conoce que la Fiscalía General de Justicia de Jalisco abrió una investigación sobre lo sucedido y manejan la hipótesis de un presunto feminicidio. Hasta ahora no hay personas detenidas.

