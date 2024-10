¡Ya se conoce! Revelan el nombre del jugador de Envigado implicado en amaño de partidos

El jugador de Envigado está siendo investigado por la Fiscalía

Luego de conocerse el escándalo que involucra al equipo antioqueño Envigado FC, en el que uno de sus jugadores fuera denunciado ante la Fiscalía y a la Dimayor por presunto amaño de partidos, se conoció que el cartagenero Leyder Robledo de 22 años, jugador que solo ha disputado seis partidos con el club durante el segundo semestre, sería el señalado de hacerle el ofrecimiento a un compañero, para incidir en partidos.

Lo que se conoce

De acuerdo a la información revelada por un medio de comunicación nacional, Leyder Robledo, presuntamente sería el encargado de contactar a otros futbolistas para incurrir en los arreglos de resultados de la liga colombiana. Además, se tendrían pruebas de las conversaciones del acusado con miembros del plantel.

En un chat, en el que no ofrecen detalles, se prometen 5 millones de pesos si incide para que cometa un penalti durante un partido.

“Él sabe que yo le dije que no. Yo plata para eso no le recibía, si es algo del equipo no (…) Me insistía, insistía y me dio rabia porque llegó y me dijo, mándeme un vídeo diciendo que usted va a hacer el penalti”.

🚨 Leyder Robledo (22) es el jugador que está siendo investigado por las autoridades por presunto amaño de partidos. La denuncia ante la fiscalía ya fue impuesta por #Envigado 🟠 👀 El extremo pertenece al #RealCartagena, pero está cedido en el conjunto antioqueño 🤝🏼 @ELTIEMPO pic.twitter.com/7TJaAuXc82 — Pipe Sierra (@PSierraR) October 11, 2024

Este jugador de 22 años, llegó al equipo Naranja proveniente del Real Cartagena en condición de préstamo por un año. Se espera entonces las investigaciones correspondientes de parte de la Fiscalía y la Dimayor.

