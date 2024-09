Yeferson Cossio volverá a donar los computadores que se robaron en la escuela Rural en La Ceja

El influencer pide reforzar la seguridad para que no vuelvan a ocurrir robos

La escuela rural El Higuerón de La Ceja fue victima de ladrones, pues personas inescrupulosas se robaron computadores de mesa, portátiles y un video beam que había donado Yeferson Cossio hace unos meses para mejorar la educación de estos niños y jóvenes.

El influencer mencionó que el va a volver a donar los computadores, pero necesita más compromiso con la seguridad para que no vuelvan a ocurrir casos de robos en la escuela, pues no es la primera vez que pasa “Yo voy a volver a dar los computadores, pero tengo una petición y la voy a hacer aquí de manera pública. Yo necesito que haya más dolientes, porque si yo los vuelvo a dar, así como se los han robado otras veces en el pasado, así como se los robaron esta semana, se los van a volver a robar. Yo necesito que a la gente le duela, pero a quien le competa de allá, me pone alambre de púas y o cerca eléctrica y un circuito cerrado de cámaras para evitar que esto siga pasando, para que haya más dolientes, que no sea como, ay, se los robaron, Yeferson vuelve a dar otros” aseguró Cossio.

Mientras tanto la alcaldía de La Ceja mencionó que están dando hasta 10 millones de pesos por información sobre los ladrones, Geovanny Henao Gallego, secretario de Gobierno y Seguridad de La Ceja dijo “Personas inescrupulosas ingresaron a la escuela de la vereda El Higuerón y se hurtaron elementos tecnológicos que eran usados para el proceso educativo de nuestros niños, de nuestras niñas. Por lo tanto, rechazamos categóricamente y en este momento nos encontramos adelantando investigaciones judiciales. También hemos dispuesto la oferta de una recompensa hasta el monto de 10 millones de pesos para aquellas personas y ciudadanos que nos brinden información que nos permita dar con el paradero y conduzca con la captura de estos delincuentes que le han ocasionado este daño y afectación al proceso de aprendizaje de nuestros niños, de nuestras niñas rurales”.

