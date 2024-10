“Yo no me enteraba de nada”: Habló Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado

Evelyn Rodas, pareja sentimental Brayan Campo, confeso asesino de la menor Sofía Delgado, habló por primera vez sobre este crimen que tiene conmocionado al país. La mujer rompió el silencio y contó cómo le ha cambiado su vida tras las acusaciones en su contra, además, ha señalado que en redes sociales, usuarios la han señalado de ser cómplice de su esposo, algo que ella niega de manera contundente.

Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista en el canal de Jay Alarcón. Allí, expresó que se encuentra encerrada ante el temor de las amenazas que ha recibido.

“Quemaron todo, me dejaron sin nada”, indicó al referirse a la casa y a la veterinaria que tenía junto a su esposo en Villagorgona. “Con esa tienda era que yo sostenía a mi hija. Me quedé sin nada, solo con lo que tenía puesto. Se llevaron hasta mis animales”

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

El domingo 29 de septiembre, la mujer cuenta que salió a mercar como es habitual en quincena. No pasó por el local comercial hasta el lunes siguiente que abrió el negocio y no notó nada extraño en el lugar.

Esa tarde, la mujer mencionó que Campo le dijo que saldría al mecánico, en ese tiempo, habría dejado el cuerpo de Sofía en el cañaduzal. Tiempo después, él había vuelto a su hogar y no había tenido algún comportamiento sospechoso.

“Era completamente normal, nunca me mostró nervios. Todos los domingos veíamos una o dos películas en la noche y eso hicimos. Él nunca me mostró nerviosismo, nunca me mostró nada”.