Solo el 10 % de vendedores ambulantes en Medellín tienen permiso de espacio público

En Medellín, el 10% de los vendedores ambulantes cuenta con un permiso de espacio público.

700 vendedores informales recibieron la resolución que los autoriza para vender sus productos en el espacio público. El 10% de los comerciantes ambulantes de Medellín cuentan con esta resolución.

La resolución permite que los vendedores ambulantes cuenten con un espacio público digno para ejercer su labor, que, en medio de la informalidad de su trabajo, cuenten con un permiso formal para vender sus productos en un punto estable.

Jairo Morales, Vendedor ambulante comentó «mi proyecto, es un proyecto de comida natural, el proyecto nace de la falta de empleo cuando ya me dijeron que no me podían dar más trabajo entonces a diseñar algo que yo quería ser toda la vida me ha gustado. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de asociarnos y ahora estar en esta entrega de la dignidad que necesitamos los enteros ambulantes para poder trabajar sin miedo sin persecución y con dignidad»

Para recibir esta resolución los vendedores informales deben cumplir con una serie de requisitos como vulnerabilidad, antigüedad sanidad, y el tipo de producto que ofrezcan, que no sea ilegal.

Wilson Alirio Buitrago, Subsecretario de Espacio Público de Medellín mencionó «Los venteros que están aquí hoy, cerca de mil, no son nuevos, son personas que llevan 10 o 15 años haciendo la actividad económica, pero haciéndolo de una manera indigna, recibiendo maltrato de anteriores gobiernos, y con esta actividad, con esta puesta institucional, lo que se ha logrado es darles dignidad, quitarles la incertidumbre de que llegan a incautarles y reconocerles un trabajo que han hecho durante mucho tiempo»

Para acceder al permiso los vendedores informales deben seguir un proceso, primero, deben hacer la solicitud, luego la administración se encarga de realizar la visita y el estudio correspondiente para verificar que cumplan con todos esos pasos y permisos requeridos para tener la resolución.

Según la subsecretaría de espacio público de Medellín en la ciudad hay alrededor de 3600 vendedores ambulantes que cuentan con esta resolución de un total de 35.000 distribuidos en la zona urbana y rural.

Entérese de más noticias de Medellín

Le puede interesar: