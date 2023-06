¡Tenga cuidado! Actas sanitarias y mensajes de WhatsApp falsos

Alerta en Bello por entrega de actas sanitarias fraudulentas y con mensajes intentan robar cuentas en WhatsApp.

La Secretaría de Salud de Bello hace claridad que esta entidad es la única autoridad en el municipio que puede expedir actas sanitarias.

Además, falsos mensajes en WhatsApp siguen siendo el anzuelo de personas inescrupulosas para tratar de robar cuentas.

Actas

Si le están cobrando la expedición de las actas de inspección, vigilancia y control de establecimientos de interés sanitario en el municipio de Bello. No caiga, porque esto es: FALSO

La Secretaría de Salud de Bello asegura que es la única entidad que puede entregar estas actas que son gratuitas.

“Todas las visitas de inspección, vigilancia y control y todos los registros sanitarios, son totalmente gratuitos y se hacen directamente con la Secretaría de Salud en el correo contactenos@bello.gov.co”, manifestó Julián Pineda, secretario de Salud Bello.

Solamente la realizan personal de la Secretaría de Salud debidamente carnetizada y uniformada.

WhatsApp

Si le ha llegado un mensaje por WhatsApp donde supuestamente le indican responder con SI o No para que no sea bloqueada su cuenta. No haga caso porque es FALSO.

Tenga cuidado, porque si recibe este mensaje es porque buscan robarle su cuenta.

Usuarios alertan en redes sociales sobre esta modalidad de estafa para robar por medio de un código, el cual, el usuario debe reenviar y así los ciberdelincuentes se quedan con su cuenta personal.

Entérese de más noticias de Antioquia.

Le puede interesar: