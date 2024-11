Por segundo año consecutivo el evento Afterlife en Medellín

El evento de música y efectos especiales es el viernes 2 y sábado 3 de Febrero en el Estadio Cincuentenario

Mañana viernes y el sábado el Estadio Cincuentenario de Medellín será el escenario de Afterlife, evento de música electrónica y efectos especiales que aterriza por segunda vez en el país y nuevamente Medellín será su sede

El line up de los dos días estará a cargo de djs internacionales como sus fundadores Tale Of Us, demás:

Woo York (live)

Cassian

Recondite (liv)

Kasia

Los asistentes también disfrutarán de una exhibición con tecnología de última generación perfectamente mezclada con un diseño de sonido inimitable e instalaciones visuales exclusivas cuya producción está a cargo de Breakfast Club y Páramo

Medellín es la primera parada de Afterlife en 2024, que ademñas, estará en varias capitales de América

Medellín se ha consolidado con este tipo de eventos como uno de los exponentes de eventos de música electrónica más importantes de América Latina reuniendo eventos como Ritvales y La Solar que también se realiza este mes los días 16 y 17 de febrero.

