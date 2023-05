Águilas Doradas visita a Atlético Nacional por la tercera fecha

Águilas Doradas ultima detalles para visitar al verde este jueves 1 de junio en el Atanasio.

Poco sirve ser primero en la fase de todos contra todos si en las finales no se sostiene el rendimiento y no se suma de a tres en los cuadrangulares, ese es uno de los temores de Águilas Doradas, equipo que terminó en lo más alto de la tabla de posiciones pero que aún no conoce la victoria en su grupo.

Las Águilas dejaron escapar puntos como local en la jornada anterior ante el Deportivo Pasto y ahora tienen la necesidad de sumar fuera de casa ante Nacional.

Al clásico regional los dos equipos llegan con la presión de buscar el partido para mejorar la ubicación en la tabla de posiciones y con el miedo a perder porque una derrota en la tercera fecha de los cuadrangulares los podría dejar al borde de la eliminación.

Como visitante el equipo dirigido por Lucas González cosechó 2 victorias, dos derrotas y empate en de los conjuntos de mayor rendimiento en los partidos que disputó fuera de casa.

