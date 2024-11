Los futbolistas tiene privilegios que no tienen otros trabajadores, ¿Entonces por qué algunos no valoran las oportunidades?. Esto dijo Alfredo Arias sobre el tema

Los técnicos son más que dibujos tácticos y estrategias, ellos, en su día a día tienen la responsabilidad de mirar de frente esa delgada y delicada línea del liderazgo. En Medellín Alfredo Arias es el encargado de mantener el orden en el grupo, a veces se hace complejo pero el profe trata de aportar con sus conocimientos.

«Lo tengo claro, no soy el mejor técnico seguramente, sino hubiera salido campeón todas las veces. Pero creo que si tengo una virtud es la de la humanidad, yo no he perdido la humanidad. Yo siempre digo que sigo siendo jugador de fútbol y he tratado de ponerme en el lugar de ellos». Dijo Alfredo Arias en conferencia de prensa.