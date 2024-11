Medellín se jugará esta semana su futuro en el resto del semestre

El trabajo defensivo se convirtió en un dolor de cabeza crónico para Independiente Medellín en esta temporada, al equipo rojo le costado tener solidez en el fondo y con 31 tantos recibidos es uno de los equipos con la peor diferencia de goles en el campeonato.

Alfredo Arias habló del presente del equipo y analizó el 2-2 que dejó el clásico antioqueño ante Nacional.

«Me deja muy intranquilo que con dos goles no ganemos, que estemos haciendo dos goles y no ganemos en un fútbol en el que si vos hacés los goles tenés que ganar. Me deja muy intranquilo con mi trabajo».