Alcalde de Frontino pide al Gobierno Nacional formalización de mineros.

Alcalde de Frontino pide al Gobierno Nacional la formalización de mineros tras la muerte de cuatro jóvenes en mina ilegal

El alcalde de frontino pide al Gobierno Nacional la formalización de mineros tras la muerte de cuatro jóvenes en mina ilegal que ha sido explotada desde hace 80 años.

Los jóvenes murieron a causa de la inhalación de Polvo Loco, un explosivo casero, fabricado con almidón de azúcar y azufre.

Jorge Elejalde, Alcalde de Frontino “Lastimosamente son jóvenes de la zona entre los 17 y los 26 años, los cuerpos se encuentran en medicina legal y estamos a la espera de que las autoridades correspondientes vengan a hacer las verificaciones del caso”

El explosivo utilizado reemplaza la dinamita indugel, usada en la minería legal.

Juan Esteban Osorio, Ingeniero Geólogo comentó “Cuando tienes buena ventilación puedes hacer la explosión, sacar el aire viciado y sacar el material, cuando no tienes buena ventilación debes de esperar mucho tiempo, para que ese aire salga y puedas tener una atmósfera en donde trabajar y sacar el material, eso pasa con los pequeños mineros, que no esperar ese tiempo o no tienen el equipo de extracción de ese aire viciado contaminado”

De acuerdo con el alcalde, es la primera vez que se presenta un accidente así en esta mina.

