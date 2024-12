¡Alerta de tsunami! Terremoto de magnitud 7.3 sacudió el archipiélago de Vanuatu, en Oceanía

El 16 de diciembre, un terremoto de magnitud 7,3 sacudió las aguas del archipiélago de Vanuatu, en Oceanía. De acuerdo con el Servicio Geológico, el sismo se registró a 43 kilómetros de profundidad, con una distancia de 30 kilómetros de la costa de la capital de Vanuatu, Port Vila.

El Instituto señaló en un comunicado que se prevén olas de 30 centímetros en otros países como Fiyi, Kiribati, Islas Salomón, Tuvalu y en territorio francés de ultramar Nueva Caledonia.

A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu, causing widespread destruction and Multiple Buildings Collapse in Port Vila,Vanuatu 🇻🇺

Third video of US Embassy in Vanuatu, showing extensive damage #earthquake #Vanuatu #terremoto https://t.co/ukU7BtmCZP pic.twitter.com/1vDwo4hae2

— Weather monitor (@Weathermonitors) December 17, 2024