¡Aliste el balde! Sigue con interrupciones de acueducto el nororiente de Medellín

15 barrios son afectados por estas interrupciones

Debido a las afectaciones por el Fenómeno de El Niño, habrá interrupción de acueducto en el nororiente de Medellín desde la 1:00 p.m. de este viernes 29 de marzo hasta el sábado 30 de marzo a las 2:00 a.m.

La interrupción afectará a 17.117 personas de los barrios La interrupción en el circuito Villa Hermosa incluye usuarios de los barrios Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión, Batallón Girardot, Manrique Central No. 2, El Pomar, Campo Valdés No 2, Los Mangos, Las Granjas, El Raizal, Santa Inés y Manrique Central No. 1, ubicados en estas direcciones:

De calle 63 hasta calle 66 entre carrera 34 y carrera 45C.

De calle 66 hasta calle 66E entre carrera 38 y carrera 43.

De calle 67 hasta calle 72 entre carrera 38 y carrera 44A.

De calle 76 hasta calle 78 entre carrera 41 y carrera 44A.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 41 y carrera 42A.

De calle 85 hasta calle 87 entre carrera 42 y carrera 44.

EPM apoyará estas afectaciones con carrotanques que harán rutas por los barrios que no tendrán servicio de acueducto para abastecer a las personas afectadas.

