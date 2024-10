Sin agua estos festivos: al menos 18 barrios del nororiente de Medellín se verán afectados

EPM suministrará agua potable con tres carrotanques a los 12.042 usuarios de los circuitos La Honda y La Montaña, en el nororiente de Medellín, a quienes se les deberá interrumpir el servicio de acueducto desde la 1:00 p.m. de este jueves 28 de marzo y hasta la 1:00 de la mañana del viernes 29 de marzo, debido a los impactos ocasionados por el fenómeno de El Niño.

La interrupción se origina por la baja disponibilidad de agua para el tratamiento en la planta de potabilización Villa Hermosa, que se abastece del embalse de Piedras Blancas, que actualmente se encuentra en el 27,5% de su capacidad de almacenamiento, como efecto del fenómeno de El Niño. La planta de potabilización Villa Hermosa continúa hoy con su operación, pero con una restricción de caudal.

La interrupción en los circuitos La Honda y La Montaña incluye usuarios de los barrios:

Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano – Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz partOe baja, La Honda, Versalles II y Versalles II – Mirador, ubicados en las siguientes direcciones:

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

De Calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

De Calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 y carrera 24.

De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B y calle 79C.

De carrera 23C entre calle 79C y calle 81B.

De calle 83B a calle 87 entre carrera 21D y carrera 22.

Comportamiento de los embalses del sistema de acueducto

El embalse Piedras Blancas es uno de los tres embalses que abastecen el 94% del sistema de acueducto de EPM y ante la ausencia de lluvias su nivel está descendiendo continuamente, pues antier martes 26 de

marzo su nivel era del 29,67% de su capacidad de almacenamiento, ayer de 28,41% y hoy está registrando 27,5%. Los otros dos embalses son La Fe y Riogrande II, que actualmente registran niveles de 61,16% y 30,86% respectivamente. Las fuentes menores (ríos y quebradas) que abastecen el otro 6% del sistema de acueducto continúan con reducciones considerables en sus caudales.

