Aníbal Gaviria pone una vez más sobre el escritorio el tema del cese al fuego

Para el gobernador de Antioquia, existen dudas respecto al cese al fuego con el ELN

Con profundas dudas se refirió el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria respecto al anuncio por el cese al fuego con ELN, nuevamente se refirió a los continuos ataques y los desplazamientos a los que se está viendo forzadas las poblaciones en Segovia.

Para el gobernadorAníbal Gaviria, existen dudas respecto al cese al fuego con el ELN, pues en el departamento no se ven las iniciativas claras, pues en el territorio se siguen reportando acciones violentas.

Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia dijo “Hace 6 o 7 meses se anunciaron tres veces al fuego esto después de varios meses no quedó en nada lo que hemos visto es un incremento enorme de las actividades al margen de la ley contra la población el propio presidente y el ministro de minas han dicho que no valieses al fuego si eso es no se traducen es cese de hostilidades y agresiones a la población civil y le voy a poner un solo ejemplo hoy tenemos en Segovia una población desplazada y confinada y fundamentalmente la información que me dan no han regresado por intimidación del ELN”

Dudas sobre el proceso y cómo se va a verificar el cese de hostilidades dice el gobernador que son temas que se están demorando en aclarar, mientras que las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN reportan enfrentamientos.

“En un lado los incrementos esos grupos acción del plan del golfo en otras las disidencias de las Farc en otras el ELN pero en algunos casos es el enfrentamiento entre esos grupos por la intención de aumentar su control territorial, lo que tenemos en Segovia en ese sector de arenales es un enfrentamiento entre el Clan del Golfo y parece que el ELN unido con las ciencias de las FARC precisamente los tres grupos que han mencionado supuestamente de paz allí confluyendo en esta escalada de inseguridad” agregó Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia

En Segovia continúan desplazadas 300 personas, a pesar de que por parte de la Secretaría de Gobierno afirman que hay presencia de autoridades brindando acompañamiento.

