Los antioqueños no ahorran por incertidumbre

Incertidumbre y no tener dinero disponible, son las principales causas del por qué los antioqueños no ahorran

Un estudio realizado a más de dos mil personas reveló que los antioqueños no ahorran porque no tienen dinero o recursos disponibles.

Otro de los factores por los cuales los ciudadanos no ahorran es la incertidumbre política y social del país.

La principal razón para que los antioqueños no ahorren es no disponer de recursos con un 36,5%, seguido del 29% por incertidumbre económica y política. Así lo aseguró Andrés Velásquez, Gerente de mercadeo de Confiar “No tienen en este momento disponible ahorros, no tienen disponible dinero para hacerlo en el 36% de los casos, seguido del 29% que por incertidumbre manifiestan que no van ahorrar, luego siguen dos causales una que es tener un proyecto de inversión y otra que estoy pensando en invertir el dinero, uno más definido que el otro, cada uno con el 22%”

Tener recursos limitados solo para la supervivencia, no permiten que los antioqueños dispongan de dinero para ahorrar.

Andrés Velásquez, Gerente de mercadeo de Confiar también dijo “Antes de pandemia habíamos hecho un ejercicio similar y la incertidumbre era un motivador del ahorro; las personas decían voy ahorrar por incertidumbre, lo que pueda pasar. Hoy en día la incertidumbre se convierte en un inhibidor del ahorro, entonces las personas están viendo un panorama, más extraño, quizá más hostil a nivel económico y dicen, no voy a ahorrar, quiero tener mi dinero a la mano en caso de que pase cualquier cosa”

También el estudio reveló que los trabajadores limitan sus ahorros por incertidumbre, mientras que los emprendedores e independientes informales lo hacen por falta de recursos.

