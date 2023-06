Nuevamente aplazan debate sobre transferencias de EPM

El Concejo de Medellín aplaza nuevamente la votación final para aprobar o no la transferencia de 330 mil millones de EPM al Distrito

El Concejo de Medellín aplaza nuevamente la votación final para aprobar o no la transferencia de 330 mil millones de pesos de EPM al distrito, pues se propuso modificar el informe de ponencia y reanudar en los próximos días el debate y la votación.

Durante el tercer intento por adelantar el primer debate, se acordó presentar un informe de cada uno de los proyectos con déficit presupuestal y su respectiva asignación de recursos del total de la transferencia.

“Estamos en un momento muy hostil de la política en la ciudad, este debate en otro momento, con menos mezquindad por parte de la oposición, sería un debate con un trámite muy simple, porque está muy claro que no se están pidiendo recursos de más como lo quieren hacer ver algunos”, manifestó Carlos Romero, concejal de Medellín.

De acuerdo con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero son 26 los proyectos y programas que se verían afectados en caso de una negativa.

“Considero muy importante lo que paso ayer, hay amplio debate, amplio análisis y así son las cosas, no se deben decidir a la topa to londra, deben ir con calma, con mesura y hacer lo que más le convenga a la ciudad, que considero que en este momento es no autorizar esas transferencias”, indicó Julio González, concejal de Medellín.

La decisión del Concejo deberá darse antes del 30 de junio, cuando inicia la ley de garantías

