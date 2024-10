Camión de EPM que hacía trabajos en Manrique se desengranó e impactó una vivienda

La emergencia que por fortuna no dejó heridos, se presentó en el sector Las Granjas, donde también habían inundaciones

En la tarde del martes, 2 de julio se sumó un incidente más a la incertidumbre que viven los habitantes del sector las Granjas en Manrique, y es que además de las inundaciones que superan, en medio de la atención a la emergencia, un camión de EPM chocó con una casa.

Según lo conocido el carrotanque de EPM se encontraba en el sector solucionando obras de alcantarillado, luego de el lavado de los tanques donde fue necesario la interrupción del servicio de acueducto. Es entonces cuando el vehículo en plena “loma” se desengranó y chocó en reversa contra una de las casas. Por fortuna no hubo personas lesionadas, pero los daños estructurales fueron grandes.

#movilidad/ nos reportan accidente de tránsito en manrique las granjas, vehículo de EPM se devolvió y termina contra una vivienda. Carrera 39B con 85. pic.twitter.com/Ulw9oGlhy6 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 2, 2024

El incidente fue atendido de inmediato por EPM, por la Secretaria de Movilidad, y los organismos de socorro esperando dar solución a la familia afectada, y a los usuarios que en el momento necesitaban agua.

Por su parte, en la mañana de este 3 de julio, EPM informó respecto al servicio de acueducto, que fue restablecido para los 15.349 usuarios ubicados en esta zona afectada, donde se incluyen los barrios y sectores: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

Debe recordarse que debido a las fuertes lluvias del lunes 1 de julio, en Manrique se desbordó la quebrada La Maquinita, lo cual dejó a tres viviendas afectadas y las vías inundadas.

