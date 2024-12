Cárcel de Saydnaya en Siria es considerada como el “matadero humano”: cerca de 50 cadáveres han sido encontrados

La caída del régimen de Bashar al Assad en Siria tras casi 50 años de gobierno totalitario, causó la liberación de varios lugares que eran considerados inaccesibles durante las últimas décadas. Uno de esos sitios es la cárcel de Saydnaya, considerada el “matadero” humano, ya que se realizaban ejecuciones, torturas y abusos.

Luego de la caída del régimen sirio, se dio el cierre y la liberación de presos de la cárcel de Saydnaya, quienes pasaron por todo tipo de torturas y todo tipo de violencia por parte del régimen de Bashar Al Assad. La liberación se dio tan solo horas después de que los rebeldes tomaron la capital, Damasco y obligaron a Al Assad a huir del país.

Se estima que más de 30.000 detenidos en la prisión de Saydnaya fueron ejecutados o murieron a causa de la tortura, la falta de atención medica o el hambre, pues según Gobiernos internacionales y organizaciones de derechos humanos, en reiteradas ocasiones se cometian crimenes atroces como torturas y ejecuciones extrajudiciales de opositores.

Syrians are still being broken out of #Assad’s infamous #Saydnaya prison — as each layer underground is being accessed with time.

Extraordinary scenes. pic.twitter.com/6g35z9nUGO

— Charles Lister (@Charles_Lister) December 8, 2024