‘Chunga’ y Joaquín Varela refuerzan al Independiente Medellín

Medellín jugará este miércoles 2 de agosto su partido de la tercera fecha de la liga ante Independiente Santa Fe.

La lesión de Andrés Mosquera Marmolejo obligó a Medellín a buscar arquero para afrontar lo que resta de la temporada Y José Luis Chunga fue el elegido para ser el nuevo guardián del arco rojo.

A la plantilla roja también llegó el defensor uruguayo Joaquín Varela, jugador de 25 años que llega a préstamo desde Instituto de Córdoba de Argentina, Varela vistió la camiseta de la selección uruguaya en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20.

