Se perderían 5 mil empleos: comerciantes protestan por restricción de horarios en el Parque Lleras

Comerciantes del Parque Lleras afirman que se perderán 5 mil empleos a causa de la restricción en el horario de cierre impuesto en el decreto del alcalde Federico Gutiérrez para controlar la explotación sexual y comercial en la ciudad.

Así es el panorama en el Parque Lleras: locales cerraron en protesta por los horarios de restricción y la pérdida de 5 mil empleos directos en el sector del comercio y entretenimiento.

El empresario Lewis Alexander Londoño expresó que desde el gremio no están de acuerdo con el decreto porque “el hecho de cerrar los establecimientos a la 1:00 A.M. implica que no vamos a tener los recursos ni las ventas necesarias para subsistir. Esto implica el despido de más de la mitad de todos nuestros empleados, el cierre de establecimientos, y si la medida persiste en el en el mediano plazo, muchos de los establecimientos y empresarios de acá tendremos que cerrar definitivamente”.

Los comerciantes del Parque Lleras muestran su inconformidad:

En medio de los cierres piden una revisión de las medidas en mesas de trabajo para que no se afecte la economía del sector ni genere pérdida de empleos.

Según Luis Humberto Guidales, director de la Veeduría Nacional Anticorrupción, han determinado “que todo El Poblado tiene factor de riesgo alrededor de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, solo se toma una medida con el Parque Lleras y se omite a otras partes, por ejemplo, la 10, el Parque de El Poblado precisamente abajo, Provenza y sectores aledaños que también tienen un problema de prostitución, vemos que no es muy coherente, le hemos pedido a la administración que sea revisado a través de unas mesas de trabajo”.

Los empresarios realizarán plantones pacíficos con carteles en las puertas de sus establecimientos para rechazar la medida restrictiva de horarios, pero sí apoyar la lucha contra la explotación sexual infantil. Además, presentarán sus propuestas a delegados de la Alcaldía para combatir esta problemática sin afectar a los comerciantes.

