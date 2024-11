Comunidades judías en Colombia se pronuncian porque el presidente Petro rompió relaciones con Israel

¿Qué dicen las comunidades judías de Colombia sobre las declaraciones de Petro?

La Confederación de Comunidades Judías en Colombia se pronuncia frente a las declaraciones del presidente Petro sobre romper relaciones con Israel.

En medio del discurso en la Plaza Bolívar, el presidente Gustavo Petro afirmó que su gobierno rompería las relaciones diplomáticas con Israel. Esta afirmación ha causado grandes debates frente a la cooperación que hay entre diferentes países en temas tecnológicos, culturales, agropecuarios, entre otros.

En las declaraciones del presidente Gustavo Petro, afirmó que Israel está cometiendo genocidio en Palestina y por eso decide romper relaciones con este Estado. Habló de “los niños, las niñas, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas”.

Además, Gustavo Petro dijo que “se romperán las relaciones diplomáticas con el estado de Israel por tener un gobierno, un presidente genocida, creo que hoy la humanidad toda está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella, no puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad, si muere Palestina muere la humanidad”.

Este discurso del presidente generó varias reacciones en las comunidades judías de Colombia. El director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, Marcos Peckel, afirmó que “en caso de darse el rompimiento, se va a dar pero no sabemos el alcance, acá pierde Colombia, pierde el presidente Petro, no va a ganar nada más allá de aplausos de sus bases y Colombia queda en muy mala compañía, Colombia ha quedado en la compañía de Venezuela, Bolivia, Cuba y el lugar de Colombia en el mundo es con las democracias liberales ninguna de las cuales ha roto sus relaciones con Israel”.

También expresan que los comentarios antisemitas no deberían ser tema de confrontación y el país debe impulsar una solución pacífica entre Israel y Palestina desde la ONU.

Según Peckel desde la Confederación de Comunidades Judías de Colombia piensan que “debe haber cooperación entre los dos estados, y el hecho de romper relaciones margina al presidente Petro de ayudar en esa cooperación porque no tiene los canales de comunicación con el estado de Israel”.

De acuerdo con la cancillería, esta ruptura se da diplomáticamente. Cabe resaltar que entre Colombia e Israel hay una cooperación en comercio y trabajo social.

