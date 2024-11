¡Confirmado! Actor de contenido para adultos que llegó a Medellín, ya salió del país

Tras la noticia de que un actor de contenido para adultos había llegado a la ciudad de Medellín, había sido visto en un supuesto video en una piscina con mujeres, y tras investigarse que el hombre tiene antecedentes por presuntamente haber contagiado a mujeres en los Estados Unidos con una enfermedad de transmisión sexual, las autoridades confirmaron que este hombre ya salió del país.

Gucci3rdleg has officially moved to Colombia after affecting almost all of Atlanta 😭 pic.twitter.com/WaGP9dDzfj

— FearBuck (@FearedBuck) November 24, 2024