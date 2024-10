¿Conoce la figura de insolvencia económica?, una opción para personas naturales con dificultades financieras

La figura jurídica de insolvencia económica es de desconocimiento para muchas personas, pues se cree que solo las empresas pueden acceder a esto, pero cuando una persona natural no tiene solvencia económica para pagar su deudas, puede recurrir a un abogado de insolvencia económica, lo que le permite llegar acuerdos con la entidad financiera o a su acreedor para dar una solución a su deuda.

Con estos tres requisitos se puede someter al trámite de insolvencia económica.

“El beneficio es inmenso porque se va a poder llegar a un acuerdo de pago y cumplir esas obligaciones que tenían adquiridas con las entidades financieras o con las personas naturales a las que le debían, y si no pudieron con el acuerdo de pago, descargar esas deudas. Además, si el día de mañana consiguen un nuevo trabajo esto les vale, pues no le van a embargar el nuevo salario, ni embargar la moto o el carro, no tendrán esas obligaciones porque no se las van a cobrar”, agregó la Abogada de insolvencia económica.