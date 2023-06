Se conocen nuevos detalles sobre la búsqueda del perrito Wilson

La “Operación Esperanza” habría terminado en el encuentro con los 4 niños en la selva. No obstante, debido a una pérdida de rastreo, se habría extraviado el perrito Wilson.

Los soldados han usado hasta la comida favorita de Wilson para atraerlo con el olor.

El perrito ya ajustaría 6 días solo en la selva. Sin embargo, las Fuerzas Militares de Colombia manifiestan no abandonar la operación hasta llegar con el paradero del canino.

En una entrevista con Carlos Villegas, guía canino de la Defensa Civil de Rionegro y participante de la búsqueda de los niños, le preguntamos sobre el paradero del perrito, él respondió que han utilizado varias técnicas para llegar a Wilson. Entre esas técnicas está en poner a disposición perritas en celo para atraerlo; estrategia que es la más utilizada en estos momentos. Otra de esas técnicas está en usar su comida favorita para que él pueda olfatearla desde la distancia.

Además, los soldados han usado radiestesia o rabdomancia, una actividad pseudocientífica que se basa en percibir los estímulos electromagnéticos de un cuerpo. Mencionan que, con esta actividad han logrado llegar a una ubicación, aunque no se tiene muchos detalles al respecto.

Una de las preguntas que los colombianos se han hecho de Wilson, es sobre el porqué no tenía un dispositivo en su cuerpo para ser ubicado con GPS; el medio de comunicación El País habló con una experta en cartografía quien explicó la razón: «los GPS no funcionan bien en la selva espesa y con árboles de más de 40 metros; los GPS reciben señal satélite y para eso necesitan de un cielo despejado, en la selva aumentaría el margen de error de estos equipos”. También, por la condición de la zona, los equipos GNSS no funcionan en sitios como las selvas.

De igual forma, las fuerzas Militares dicen que la “Operación Esperanza” continua en marcha hasta llegar con el paradero de Wilson.

Entérese de más en Hora 13 Noticias